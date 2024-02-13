13 Şub 2024 - 08:58- Siyaset G:

BTP'li Sarıbaş adaylıktan çekildi!

Bağımsız Türkiye Partisinde Kandıra Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıbaş adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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BTP'li Sarıbaş adaylıktan çekildi! mask
BTP'li Sarıbaş adaylıktan çekildi!
BTP'li Sarıbaş adaylıktan çekildi!
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Bağımsız Türkiye Partisi Kandıra Belediye Başkan adayı Ahmet Sarıbaş, sağlık problemlerinden dolayı yeterli faaliyette bulunamayacağını, fakat her türlü desteği sonuna kadar vereceğini ifade etti. Sarıbaş'ın yerine, Yılmaz Coşkun belediye başkan adayı oldu.

BTP'li Sarıbaş adaylıktan çekildi!

BTP DARICA ADAYI DA DEĞİŞMİŞTİ!

Darıca Belediye Başkan Adayı olan Hasan Dağkuş adaylıktan çekilip, gençlerin önünü açalım dedi ve yeni aday Cevat Demircan oldu.

1982 Sinop doğumlu olan Cevat Demircan lise mezunu evli 3 çocuk babasıdır. Darıca'da ikamet eden Başkan Adayı Emircan turizm sektöründe kendi işiyle uğraşmaktadır.

Yeni Belediye Başkanı Adayı Demircan Başkan Adayı olmaktan mutlu olduğunu ve Darıca halkına hizmet etmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

BTP'li Sarıbaş adaylıktan çekildi!
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13 Şub 2024 - 08:58 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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