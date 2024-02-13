BTP Büyükşehir adayı Muharrem Can, Çayırovalı esnafını ziyaret etti

Seçim çalışmalarına her daim devam eden, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ilçeleri de tek tek dolaşıyor. Çayırova Fatih Caddesi'nde seçim çalışmalarına devam eden Muharrem Can esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Çayırova Belediye Başkan Adayı Mehmet Koç'un da hazır bulunduğu ziyarette esnaflar Çayırova'nın sadece Fatih caddesi'ne bağlı kaldığını ve alternatif böyle caddelerin Çayırova'da daha fazla olması gerektiğini dile getirdiler.
Yoğun kalabalıktan trafik sorunlarında yaşandığını ve bir an önce çalışmaların yapılması gerektiğini söylediler.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Can ve Çayırova Belediye Başkan Adayı Koç,Başkan olduklarında Çayırova İlçemize de yakından ilgilenip,bir an önce sorunların üstesinden geleceklerini ifade ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.