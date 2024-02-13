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BTP Büyükşehir adayı Muharrem Can, Çayırovalı esnafını ziyaret etti

Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve ekibi Çayırova Fatih Caddesi'ndeki esnafları gezdi

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BTP Büyükşehir adayı Muharrem Can, Çayırovalı esnafını ziyaret etti mask
BTP Büyükşehir adayı Muharrem Can, Çayırovalı esnafını ziyaret etti
BTP Büyükşehir adayı Muharrem Can, Çayırovalı esnafını ziyaret etti
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Seçim çalışmalarına her daim devam eden, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ilçeleri de tek tek dolaşıyor. Çayırova Fatih Caddesi'nde seçim çalışmalarına devam eden Muharrem Can esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Çayırova Belediye Başkan Adayı Mehmet Koç'un da hazır bulunduğu ziyarette esnaflar Çayırova'nın sadece Fatih caddesi'ne bağlı kaldığını ve alternatif böyle caddelerin Çayırova'da daha fazla olması gerektiğini dile getirdiler.

Yoğun kalabalıktan trafik sorunlarında yaşandığını ve bir an önce çalışmaların yapılması gerektiğini söylediler.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Can ve Çayırova Belediye Başkan Adayı Koç,Başkan olduklarında Çayırova İlçemize de yakından ilgilenip,bir an önce sorunların üstesinden geleceklerini ifade ettiler.

BTP Büyükşehir adayı Muharrem Can, Çayırovalı esnafını ziyaret etti
BTP Büyükşehir adayı Muharrem Can, Çayırovalı esnafını ziyaret etti
# Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can, Çayırova, ifade, seçim

13 Şub 2024 - 09:02 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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