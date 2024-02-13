- Siyaset

Çetinkaya’dan parti büyüklerine ziyaret

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile birlikte, geçmiş dönem AKP Karamürsel Kadın Kolları Başkanlığı yapmış olan İlknur Çetinbaş ve ailesini ziyaret etti.

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Çetinkaya’dan parti büyüklerine ziyaret
Çetinkaya’dan parti büyüklerine ziyaret
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Mesut Çetinkaya ziyareti sırasında, “İlknur ablamızın partimize çok fazla emeği geçti. Beraber yürüdüğümüz bu yolda kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İlknur Çetinbaş ve eşi Tuncay Çetinbaş, Mesut Çetinkaya’yı desteklediklerini belirterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Mesut Çetinkaya daha sonra AKP'nin kurucuları arasında yer alan istişare kurulu üyelerinden Perihan Şen ve İsmail Şen’i ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Perihan Şen ve İsmail Şen ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Çetinkaya’dan parti büyüklerine ziyaret
Çetinkaya’dan parti büyüklerine ziyaret
# AKP Karamürsel Kadın Kolları Başkanlığı, cumhur ittifakı, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP

13 Şub 2024 - 09:07 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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