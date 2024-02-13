Çetinkaya’dan parti büyüklerine ziyaret

Mesut Çetinkaya ziyareti sırasında, “İlknur ablamızın partimize çok fazla emeği geçti. Beraber yürüdüğümüz bu yolda kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
İlknur Çetinbaş ve eşi Tuncay Çetinbaş, Mesut Çetinkaya’yı desteklediklerini belirterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Mesut Çetinkaya daha sonra AKP'nin kurucuları arasında yer alan istişare kurulu üyelerinden Perihan Şen ve İsmail Şen’i ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Perihan Şen ve İsmail Şen ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.