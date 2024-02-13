200 lira, 12 yıl öncesinin 20 lirasına eşitlendi

Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre; AKP iktidarının ekonomi politikalarıyla vatandaşı sürüklediği kriz ortamı, paranın değerini de 12 yılda 10 kat azalttı. 2012’de 20 liranın alım gücü bugün 200 liraya neredeyse eşitlendi. Merkez Bankası’nın enflasyon hesaplayıcısına göre 2012’nin 20 lirası, bugünün 196.46 TL’ye denk. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Niğde’de pazarda karşılaştığı bir vatandaş, tane ve gramla aldığı sebze ve meyveleri göstererek, “Domates 50 lira olmuş. 5 tane biber, 5 tane domates ve soğan gibi ürünleri 200 liraya aldım. Eskiden çuvalla aldığımız ürünleri şimdi gramla ve tane ile almaya başladık” dedi.

YARIM KİLO ET GELMİYOR

Gürer, bu duruma karşılık “En büyük para birimimiz olan 200 TL’nin eski 20 lira kadar hükmü yok” yanıtını verdi. SÖZCÜ, buradan yola çıkarak 2012 yılının 20 lirasının alım gücü ile 2024 yılının 200 lirasının alım gücünü karşılaştırdı. Bazı ürünlerde aynı miktarda alım yapılabilirken bazı ürünlerde ise 12 yıl önce 20 lira ile alınabilen miktar, bugün 200 lira ile satın alınamıyor. 12 yıl önce dolar 1.88 TL iken 20 lira ile 10.63 dolar alınabiliyordu. Bugün ise dolar 30.70 liraya çıktı ve 200 lira ile 6.5 dolar alınabiliyor. Aynı dönemde 20 lira ile 4.89 litre motorin alınabilirken, bugün 200 lira 4.79 litre motorin ediyor. 20 adet simidi, 2012’de 20 lira ile bugün 200 lira ile satın alabiliyoruz. 20 lira, 12 yıl önce 33 adet ekmek alınırken, 200 lira bugün 25 adet ekmek alabiliyor. Bugün ete hasret kalan vatandaşın 12 yıl önce 20 lirasına 745 gram kırmızı et geliyordu. En büyük banknotumuz olan 200 TL’nin ile alınabilen kırmızı et ise 482 gram ile yarım kilogram bile etmiyor.

Sorunlar bu yıl daha da arttı

Niğde’de pazarcı esnafının ve alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Önceleri kilolarca ürün alan, torbayla meyve sebze alan vatandaşlar, fiyat artışı nedeniyle artık gramla ya da tane ile ürün alabiliyor” dedi. “Yıllardır pazar yerlerini gezerim. AKP dönemlerinde hep sıkıntı vardı. Sorunlar bu yıl daha da artmış görünüyor” değerlendirmesini yapan Gürer, “Vatandaş, en büyük para birimimiz olan 200 TL’nin eski 20 lira kadar hükmü yok. Bozuk paraya gerek kalmadı. Bir alışverişe en büyük banknotumuz yetmiyor, diye dert yanıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: SÖZCÜ