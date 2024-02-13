13 Şub 2024 - 09:19- Gündem G:

Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor...

Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor... Kimi zaman hakim, savcı olarak kendilerini tanıtıyorlar kimi zamanda park halindeki otomobillere QR kod bırakıyorlar...

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Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor... mask
Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor...
Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor...
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Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına ulaşan vatandaş, internet A101'in logosunun kopyalanıp ürünleri yerleştirdiklerini ve insanları kandırdıklarını iletti.

Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, "A101 marketin logosunu kopyalamış ve reklam olarak gönderilip vatandaşları kandırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde dolaşan bir ürün vardı indirimli halde. Komili ayçiçek yağının 5 litresi 90 TL olarak görülüyordu. Ancak markete gittiğimizde öyle bir indirimin olmadığını söylediler. Tabii bu yüzden de vatandaşta bilmeden internetten gelen linke tıklayıp alıyor.  İşte bir arkadaşımız bu indirimden yararlanmak istedi. İnternetten alışveriş etti bu yağı. Fakat şimdi parasını da geri alamıyor. Çocuk mağdur oldu. İşte bu yüzden dikkat etmek gerekiyor böyle olaylara."

Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor...

ŞİKAYET VAR

Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor...
Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor...
Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor...
# dikkat, var, oldu, çocuk

13 Şub 2024 - 09:19 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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