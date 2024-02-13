Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor. Son olarak motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren geçerli 2 lira 55 kuruş zam geldi. Benzinde ise fiyat değişimi olmadı. Son zamla birilikte yılbaşından bu yana motorine yüzde 19 zam gelmiş oldu.
- Ekonomi
Motorine zam geldi
Motorin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük zam geldi. Son zamla motorinin litre fiyatında rekor seviye görüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.