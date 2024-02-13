Motorine zam geldi

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor. Son olarak motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren geçerli 2 lira 55 kuruş zam geldi. Benzinde ise fiyat değişimi olmadı. Son zamla birilikte yılbaşından bu yana motorine yüzde 19 zam gelmiş oldu.

YENİ FİYATLAR NE OLDU?