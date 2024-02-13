Derince’de ikamet eden Akbaş ailesinin bebekleri Eslem Lina için başlatılan yardım kampanyasına destek büyüyerek devam ediyor. Kocaeli Valiliği’nin izni ile başlatılan yardım kampanyası kapsamında bu kez İlahi ve Ezgi Konseri ile Semazen Gösterisi programı gerçekleşti. Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda İlahi ve Ezgi Sanatçısı Zekeriya Yüksel ve ekibi sahne alırken, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de etkinliğe katılarak Akbaş ailesini yalnız bırakmadı. Programa katılan vatandaşlara destekleri için teşekkür eden Başkan Aygün, “Eslek Lina yavrumuza destek konusunda ailemizin her zaman yanındayız” dedi.
- Gündem
Derince Belediyesi'nden anlamlı gösteri!
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, SMA hastalığı ile mücadele eden Eslem Lina Akbaş bebek için düzenlenen İlahi ve Ezgi Konseri ile Semazen Gösterisi programına katıldı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.