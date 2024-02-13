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Derince Belediyesi'nden anlamlı gösteri!

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, SMA hastalığı ile mücadele eden Eslem Lina Akbaş bebek için düzenlenen İlahi ve Ezgi Konseri ile Semazen Gösterisi programına katıldı

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Derince Belediyesi'nden anlamlı gösteri! mask
Derince Belediyesi'nden anlamlı gösteri!
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Derince’de ikamet eden Akbaş ailesinin bebekleri Eslem Lina için başlatılan yardım kampanyasına destek büyüyerek devam ediyor. Kocaeli Valiliği’nin izni ile başlatılan yardım kampanyası kapsamında bu kez İlahi ve Ezgi Konseri ile Semazen Gösterisi programı gerçekleşti. Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda İlahi ve Ezgi Sanatçısı Zekeriya Yüksel ve ekibi sahne alırken, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de etkinliğe katılarak Akbaş ailesini yalnız bırakmadı. Programa katılan vatandaşlara destekleri için teşekkür eden Başkan Aygün, “Eslek Lina yavrumuza destek konusunda ailemizin her zaman yanındayız” dedi.

Derince Belediyesi'nden anlamlı gösteri!
# Derince Belediyesi, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’, SMA, Kocaeli Valiliği

13 Şub 2024 - 09:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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