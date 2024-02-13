"İnşaat kalitesi şüpheli"

Gazetemize ulaşan vatandaşımız Stadyum yolu çalışması kapsamında daha önce Mobesko alt geçidi olarak kullanılan araç geçişi kapatıldığını belirterek "Yapılan araç alt geçişi hizmete girmek üzere. Fakat görseller inşaat kalitesi şüphe uyandırmakta. D 100 gibi önemli bir yolun alt geçişlerinin demir donatılarının dışarıda olması, betonun hasar görmüş olması, su giderlerinin betona akması sorunları olası bir depremde yolun hasar görmesine sebep olabilir. Olası bir depremde yardımların bu yoldan gönderileceği ve yardımların aksamasının nelere mal olacağı unutulmamalıdır. "