Gazetemize ulaşan vatandaşımız Stadyum yolu çalışması kapsamında daha önce Mobesko alt geçidi olarak kullanılan araç geçişi kapatıldığını belirterek "Yapılan araç alt geçişi hizmete girmek üzere. Fakat görseller inşaat kalitesi şüphe uyandırmakta. D 100 gibi önemli bir yolun alt geçişlerinin demir donatılarının dışarıda olması, betonun hasar görmüş olması, su giderlerinin betona akması sorunları olası bir depremde yolun hasar görmesine sebep olabilir. Olası bir depremde yardımların bu yoldan gönderileceği ve yardımların aksamasının nelere mal olacağı unutulmamalıdır. "
13 Şub 2024 - 09:56- Gündem Güncelleme:
"İnşaat kalitesi şüpheli"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.