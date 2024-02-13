Gazetemize ulaşan vatandaşımız, İzmit Sanayi Sitesi Köprülü Kavşağı yapıldığını fakat yayalar için yaya geçit çizgisi bile düşünülmediğini dile getirerek "Yayalar bu yoldan geçmek istediğinden araçların önüne atlamak zorunda kalıyor. Trafik lambasının da olmaması hem sürücüleri hem de yayaları zor durumda bırakıyor. Yaya kaldırımları da otopark gibi kullanıldığı için yayalar güvenli bir şekilde yürüyemiyor.
13 Şub 2024 - 09:59- Gündem Güncelleme:
"Yayalar için yaya geçit çizgisi bile düşünülmedi"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.