"Yayalar için yaya geçit çizgisi bile düşünülmedi"

Gazetemize ulaşan vatandaşımız, İzmit Sanayi Sitesi Köprülü Kavşağı yapıldığını fakat yayalar için yaya geçit çizgisi bile düşünülmediğini dile getirerek "Yayalar bu yoldan geçmek istediğinden araçların önüne atlamak zorunda kalıyor. Trafik lambasının da olmaması hem sürücüleri hem de yayaları zor durumda bırakıyor. Yaya kaldırımları da otopark gibi kullanıldığı için yayalar güvenli bir şekilde yürüyemiyor.