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Tarım ve Orman Bakanlığı'na işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 500 tarım işçisinin alınacağı duyuruldu.

Demirören Haber Ajansı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz bin 500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bakan Yumaklı, ilanların İŞKUR resmi internet sayfasında 13 Şubat ile 19 Şubat arasında açık olacağını kaydetti. Bunun yanı sıra işe alınacak işçiler, 27 Şubat'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekim yerinin ve saatini ilerleyen günlerde resmi internet sayfası üzerinden bildirecek. Adaylardan istenilen belgeler ise bakanlığın resmi internet sayfasından duyurulacak.
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13 Şub 2024 - 10:09 - Ekonomi

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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