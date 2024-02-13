Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan ve üretim faaliyetlerini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre Kocaeli Gölcük-Yeniköy'de bulunan fabrikanın kapasitesi 2 milyar euro yatırımla artırılmış, 650 bin adete çıkarılmıştı. Bu kapasitenin yetersiz geldiği Ford Otosan, Romanya'da satın aldığı fabrikayla birlikte 900 bin adetlik üretime ulaşacak. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Courirer ve Puma'nın üretildiği fabrika yıl sonunda sonunda bu modellerin elektrikli versiyonlarını da üretecek.
13 Şub 2024 - 10:12- Ekonomi Güncelleme:
Ford Otosan, yatırımlarını yurt dışına genişletiyor
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan ve üretim faaliyetlerini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Courirer ve Puma'nın üretildiği fabrika yıl sonunda bu modellerin elektrikli versiyonlarını da üretecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Volkan - Bırakın giden gitsin biz kendimizin olan Tüpraş-SEKA kâğıt fabrikası ve birçok madenlerimize sahip çıksaydık yeterdi bize. Sıfır arabaları stok yapıp fiyatlarını yükseltiyorlar biz adamlara fabrika ve lojistik yeri veriyoruz yap işlet devret diyorlar kendi sermayemizle kredi verip borca giriyoruz ama maalesef biz TÜRK halkı Halendaha uyuyoruz taktik çok açık gözler önünde BÖL PARÇALA YÖNET çok yazık çok…
S.çelik - Bu fabrikayı geçen yıl aldı bayat haber borsa takip edenler bilir
Ahmet - Bizdeki asgari ücret 570 dolar,haliyle yatırımcı maliyetini düşürmek için işçi ücretinin 200--250 dolar olduğu mısır çin gibi ülkelere kaçıyor.Sermaye her zaman koyduğu paranın karşılığını almak ister.
Başiskeleli - Forda şu andaki fabrika yeri bedava verildi, yetmedi 2021 yılında D130 kenarındaki 174 dönüm fidanlık arazi de, elektrikli araç üreteceğim diye bedava verildi, önce 100 dönüm 2023 Martta da 215 dönüm deniz doldurmak için ÇED yaptı onay aldı. Bir ara küçük esnafın dükkanlarına bir Amerikan vatandaşı müttahit ile beraber göz dükmişlerdi, esnafı kandırıp kafaya alsalardı, çok değerli sanayi bölgesinden, D130 lenarındaki değersi yerleşim alandaki yere taşıyıp, 1dükkana 1 dükkan bedavaya kapatmaya kalmışlardı. Daha sonra sanayi sitesi oradan da taşınacaktı. Allahtan esanaf uyanık davrandı da, Amerikan vatandaşı müttahi ile Fodun Başiskele sanayi sitesindeki esanfın dükkanlarını bedavaya kapatna oyunu sonuçlanmadı. Esnaf arsanın ne kadar değerli olduğunu uyandı, Forda 85 metre kare dükkanına 500 bin dolar teklif ediyor fakat ölü yıkayıcı Ford bu işe yanaşmaz, bedavaya kapatmak ister ama artık herkes uyandı gözünü açtı, diğer taraflardaki devlet arazisi gibi esnafın dükkanlarını bedavaya kapatamaz, Amerikan vatamdaşı müttahit ile Ford avcunu yalar.
Fakir Fakir - O dükkanları belediye bedava denebileck komik paralara dağıttı..tabi büyük hata.. fabrikanın önüne esnaf dükkanı olmaz. Üretimi baltalamaktan başka bir şey değil.
Bu ucuz kurnazlık esnafa para kazandırmadi tabii ancak Türkiye ye büyük maliyeti oldu..Romanya'da üretimi engelleyen esnaf kesimi olmadığından bir zamanların fakir Romanyasi bugün Turkiyeyi geride bıraktı. Biz ise fakir fakir dolaniyoruz...Neden çünkü orada esnaf diye bir şey yok.
Neden - Belediyenin esnafa bedava verdiği dükkanlari neden para etti düşündün mü. Cunku üretim için o alanlara ihtiyac duyuldu.
Fakat esnaf kurnazlığı yüzünden buralara yatırım yapılamadi. Romanya'da yapıldı .
Ali Veli - Hükümeti bir dert, işçisi bir başka dert %140 150 civarı zamda antlaşmışlardı. Yok tatlı almış önceden altın verirmiş....fabrika sana çalışmıyor üretmek dert oldu empati yok fabrika romanyaya kayarsa ziller kimin için çalar
Beleş Sanayicilik - acaba diyorum romanyada buradaki gibi bila bedel hiç arazi yerine para vermeden Romen halkının arazisinimi verdi
Nurhan - yazık
Vatansever - Kaçan kaçana. Tekstil mısıra gidiyor. Otomotivde romanya'ya.
Bir sürü firma üretimi başka ülkelere taşıyor.
Gerçek Sever - ŞAKŞAKCI OLMAKTAN İYİDİR BU ÜLKENİN DEĞERLERİNİ KAÇIRMAK SONRDA DIŞARIDAN YATIRIM ÇEKMEK İÇİN KAPI KAPI DOLANMAKMI DAHA İYİ TEPİNMECİ LEYLA
Boş Tepinmeceler - Bir sürüleride Türkiyeye geliyor bu seferde ülkeyi satın aldılar diye tepinmece yapıyorsun ne olması lazım yada bir yer açda bir kaç kişi ekmek yesin tepinmece yapana kadar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.