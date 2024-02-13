Ford Otosan, yatırımlarını yurt dışına genişletiyor

Başiskeleli - Forda şu andaki fabrika yeri bedava verildi, yetmedi 2021 yılında D130 kenarındaki 174 dönüm fidanlık arazi de, elektrikli araç üreteceğim diye bedava verildi, önce 100 dönüm 2023 Martta da 215 dönüm deniz doldurmak için ÇED yaptı onay aldı. Bir ara küçük esnafın dükkanlarına bir Amerikan vatandaşı müttahit ile beraber göz dükmişlerdi, esnafı kandırıp kafaya alsalardı, çok değerli sanayi bölgesinden, D130 lenarındaki değersi yerleşim alandaki yere taşıyıp, 1dükkana 1 dükkan bedavaya kapatmaya kalmışlardı. Daha sonra sanayi sitesi oradan da taşınacaktı. Allahtan esanaf uyanık davrandı da, Amerikan vatandaşı müttahi ile Fodun Başiskele sanayi sitesindeki esanfın dükkanlarını bedavaya kapatna oyunu sonuçlanmadı. Esnaf arsanın ne kadar değerli olduğunu uyandı, Forda 85 metre kare dükkanına 500 bin dolar teklif ediyor fakat ölü yıkayıcı Ford bu işe yanaşmaz, bedavaya kapatmak ister ama artık herkes uyandı gözünü açtı, diğer taraflardaki devlet arazisi gibi esnafın dükkanlarını bedavaya kapatamaz, Amerikan vatamdaşı müttahit ile Ford avcunu yalar.