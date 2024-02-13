13 Şub 2024 - 10:12- Ekonomi G:

Ford Otosan, yatırımlarını yurt dışına genişletiyor

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan ve üretim faaliyetlerini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Courirer ve Puma'nın üretildiği fabrika yıl sonunda bu modellerin elektrikli versiyonlarını da üretecek.

Aygün Baş
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Ford Otosan, yatırımlarını yurt dışına genişletiyor mask
Ford Otosan, yatırımlarını yurt dışına genişletiyor
Ford Otosan, yatırımlarını yurt dışına genişletiyor
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Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan ve üretim faaliyetlerini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre Kocaeli Gölcük-Yeniköy'de bulunan fabrikanın kapasitesi 2 milyar euro yatırımla artırılmış, 650 bin adete çıkarılmıştı. Bu kapasitenin yetersiz geldiği Ford Otosan, Romanya'da satın aldığı fabrikayla birlikte 900 bin adetlik üretime ulaşacak. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Courirer ve Puma'nın üretildiği fabrika yıl sonunda sonunda bu modellerin elektrikli versiyonlarını da üretecek.

Ford Otosan, yatırımlarını yurt dışına genişletiyor
Ford Otosan, yatırımlarını yurt dışına genişletiyor
Ford Otosan, yatırımlarını yurt dışına genişletiyor
# türkiye, yeni, TÜRK, büyük, euro

13 Şub 2024 - 10:12 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(10)
12

Volkan - Bırakın giden gitsin biz kendimizin olan Tüpraş-SEKA kâğıt fabrikası ve birçok madenlerimize sahip çıksaydık yeterdi bize. Sıfır arabaları stok yapıp fiyatlarını yükseltiyorlar biz adamlara fabrika ve lojistik yeri veriyoruz yap işlet devret diyorlar kendi sermayemizle kredi verip borca giriyoruz ama maalesef biz TÜRK halkı Halendaha uyuyoruz taktik çok açık gözler önünde BÖL PARÇALA YÖNET çok yazık çok…

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 08:10
11

S.çelik - Bu fabrikayı geçen yıl aldı bayat haber borsa takip edenler bilir

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 04:35
08

Ahmet - Bizdeki asgari ücret 570 dolar,haliyle yatırımcı maliyetini düşürmek için işçi ücretinin 200--250 dolar olduğu mısır çin gibi ülkelere kaçıyor.Sermaye her zaman koyduğu paranın karşılığını almak ister.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 23:16
07

Başiskeleli - Forda şu andaki fabrika yeri bedava verildi, yetmedi 2021 yılında D130 kenarındaki 174 dönüm fidanlık arazi de, elektrikli araç üreteceğim diye bedava verildi, önce 100 dönüm 2023 Martta da 215 dönüm deniz doldurmak için ÇED yaptı onay aldı. Bir ara küçük esnafın dükkanlarına bir Amerikan vatandaşı müttahit ile beraber göz dükmişlerdi, esnafı kandırıp kafaya alsalardı, çok değerli sanayi bölgesinden, D130 lenarındaki değersi yerleşim alandaki yere taşıyıp, 1dükkana 1 dükkan bedavaya kapatmaya kalmışlardı. Daha sonra sanayi sitesi oradan da taşınacaktı. Allahtan esanaf uyanık davrandı da, Amerikan vatandaşı müttahi ile Fodun Başiskele sanayi sitesindeki esanfın dükkanlarını bedavaya kapatna oyunu sonuçlanmadı. Esnaf arsanın ne kadar değerli olduğunu uyandı, Forda 85 metre kare dükkanına 500 bin dolar teklif ediyor fakat ölü yıkayıcı Ford bu işe yanaşmaz, bedavaya kapatmak ister ama artık herkes uyandı gözünü açtı, diğer taraflardaki devlet arazisi gibi esnafın dükkanlarını bedavaya kapatamaz, Amerikan vatamdaşı müttahit ile Ford avcunu yalar.

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 13 Şubat 21:50
10

Fakir Fakir - @Başiskeleli 07 nolu yoruma cevabı: O dükkanları belediye bedava denebileck komik paralara dağıttı..tabi büyük hata.. fabrikanın önüne esnaf dükkanı olmaz. Üretimi baltalamaktan başka bir şey değil.

Bu ucuz kurnazlık esnafa para kazandırmadi tabii ancak Türkiye ye büyük maliyeti oldu..Romanya'da üretimi engelleyen esnaf kesimi olmadığından bir zamanların fakir Romanyasi bugün Turkiyeyi geride bıraktı. Biz ise fakir fakir dolaniyoruz...Neden çünkü orada esnaf diye bir şey yok.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 14 Şubat 00:27
09

Neden - @Başiskeleli 07 nolu yoruma cevabı: Belediyenin esnafa bedava verdiği dükkanlari neden para etti düşündün mü. Cunku üretim için o alanlara ihtiyac duyuldu.

Fakat esnaf kurnazlığı yüzünden buralara yatırım yapılamadi. Romanya'da yapıldı .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 00:20
05

Ali Veli - Hükümeti bir dert, işçisi bir başka dert %140 150 civarı zamda antlaşmışlardı. Yok tatlı almış önceden altın verirmiş....fabrika sana çalışmıyor üretmek dert oldu empati yok fabrika romanyaya kayarsa ziller kimin için çalar

Yanıtla . 10Beğen . 4Beğenme 13 Şubat 17:54
04

Beleş Sanayicilik - acaba diyorum romanyada buradaki gibi bila bedel hiç arazi yerine para vermeden Romen halkının arazisinimi verdi

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 13 Şubat 16:41
01

Vatansever - Kaçan kaçana. Tekstil mısıra gidiyor. Otomotivde romanya'ya.

Bir sürü firma üretimi başka ülkelere taşıyor.

Yanıtla . 13Beğen . 11Beğenme 13 Şubat 12:26
06

Gerçek Sever - @Vatansever 01 nolu yoruma cevabı: ŞAKŞAKCI OLMAKTAN İYİDİR BU ÜLKENİN DEĞERLERİNİ KAÇIRMAK SONRDA DIŞARIDAN YATIRIM ÇEKMEK İÇİN KAPI KAPI DOLANMAKMI DAHA İYİ TEPİNMECİ LEYLA

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 21:38
03

Boş Tepinmeceler - @Vatansever 01 nolu yoruma cevabı: Bir sürüleride Türkiyeye geliyor bu seferde ülkeyi satın aldılar diye tepinmece yapıyorsun ne olması lazım yada bir yer açda bir kaç kişi ekmek yesin tepinmece yapana kadar

Yanıtla . 6Beğen . 5Beğenme 13 Şubat 16:40
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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