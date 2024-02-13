Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan ve üretim faaliyetlerini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin daha önce duyurduğu Ford Otosan'ın Romanya fabrikası yarın Türk gazetecileri ağırlayacak. Kocaeli Gölcük-Yeniköy'de bulunan fabrikanın kapasitesi 2 milyar euro yatırımla artırılmış, 650 bin adete çıkarılmıştı. Bu kapasitenin yetersiz geldiği Ford Otosan, Romanya'da satın aldığı fabrikayla birlikte 900 bin adetlik üretime ulaşacak. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Courirer ve Puma'nın üretildiği fabrika yıl sonunda sonunda bu modellerin elektrikli versiyonlarını da üretecek.
- Ekonomi
Ford Otosan yeni bir fabrika aldığını duyurdu!
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan ve üretim faaliyetlerini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan Romanya'da bir fabrika satın alarak üretim kapasitesini artırdığını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.