Kocaeli’deki geri dönüşüm firması çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Köseköy Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Kartepe Geri Dönüşüm Fabrikası bünyesinde istihdam etmek üzere en az okur yazar olması şartıyla 18-45 yaş aralığında 20 erkek beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.