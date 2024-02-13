- Ekonomi

Kocaeli’deki geri dönüşüm firması çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Köseköy Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm firması bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki geri dönüşüm firması çok sayıda personel alacak mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Köseköy Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Kartepe Geri Dönüşüm Fabrikası bünyesinde istihdam etmek üzere en az okur yazar olması şartıyla 18-45 yaş aralığında 20 erkek beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
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13 Şub 2024 - 10:29 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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