Sosyal ve çevresel risklere özel dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Depreme karşı dirençli şehirler oluşturmanın bir yolu var; o da kentsel dönüşüm. 2012’de yasa çıkardık; bugüne kadar 2 milyon 250 bin konutu değiştirdik, dönüştürdük. Şu an 425 bin civarında konutun da inşaatları devam ediyor; değişecek, dönüşecek” dedi.

İller Bankası’nca (İLBANK) Ankara’da ‘Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) Toplantısı’ düzenlendi. Dünya Bankası iş birliğinde düzenlenen toplantıya, Bakan Özhaseki ile İLBANK Genel Müdürü Recep Türk ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de katıldı.

Dünya Bankası desteğiyle ÇSYS ile yapılacak işlerde, sosyal ve çevresel riskin göz önünde bulundurulacağını kaydeden Özhaseki, “Bir iş yapılacağı zaman sosyal ve çevresel riski mutlaka göz önünde bulundurulacak. Projeden etkilenecek olan kurum, kuruluş ve kişilerin görüşleri çok daha dikkatli incelenecek” dedi.

‘Önemli bir imkân’

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez, Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemin faydalarına işaret ederek, ülkelerin politikalarını bu sistemi kullanmak için teşvik ettiklerini aktardı. Lopez, “Ülkelerin Dünya Bankası’ndan daha fazla faydalanabilmesi için önemli bir imkân ve araç. Bu sistem sayesinde operasyonların sürdürülebilirliğine imkân sağlıyoruz” dedi.