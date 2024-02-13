- Ekonomi

Dar gelirliye müjde!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarının önüne geçmek için konut arzının ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi.

Dar gelirliye müjde! mask

Kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtlayan Şimşek, 2018’in Kasım ayında 475.07 olan “gerçek kira” endeksinin, 2023’ün kasım ayında 1888.02 değerine ulaştığını, 2018 - 2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297.42 olduğunu kaydetti. Şimşek, 2023’ün eylül ayında yüzde 9.52 olan aylık kira artış oranının ekim ayında yüzde 7.91’e, kasım ayında yüzde 5.97’ye ve aralık ayında yüzde 4.48’e gerilediğini ifade ederek, “Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere  konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır” dedi.

Kaynak: MİLLİYET
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13 Şub 2024 - 10:34 - Ekonomi

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