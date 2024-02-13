Dar gelirliye müjde!

Kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtlayan Şimşek, 2018’in Kasım ayında 475.07 olan “gerçek kira” endeksinin, 2023’ün kasım ayında 1888.02 değerine ulaştığını, 2018 - 2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297.42 olduğunu kaydetti. Şimşek, 2023’ün eylül ayında yüzde 9.52 olan aylık kira artış oranının ekim ayında yüzde 7.91’e, kasım ayında yüzde 5.97’ye ve aralık ayında yüzde 4.48’e gerilediğini ifade ederek, “Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır” dedi.

Kaynak: MİLLİYET