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Beton elektrik direği vatandaşlara tehlike saçıyor!

Gebze ilçesinde ağaca yaslanan beton elektrik direği kaldırımdan geçen yayalar için tehlike saçıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Beton elektrik direği vatandaşlara tehlike saçıyor!
Beton elektrik direği vatandaşlara tehlike saçıyor!
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Mevlana Mahallesi Özgürlük Caddesi ve Ayyıldız Caddesi kesişimde bulunan beton elektrik direği, geçtiğimiz günlerde solundaki tuğla duvara, ardından da ağaca yaslandı. Yıkılacak durumda olan elektrik direği, yoldan geçen araçlar ve evler için tehlike oluşturuyor. Alt kısımdaki demirlerin dahi gözüktüğü direk yayalar için de problem oluşturuyor. Tedirgin şekilde direğin yakınından geçen vatandaşlar, sorunun çözümünü istiyor.

Mevlana Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, "Ben de direğin halini yeni gördüm. Direk ağaca yaslanmış, bu şekilde olur mu? Neredeyse yıkılacak, birilerinin başına düşecek. Ölüm tehlikesi var" dedi.

Beton elektrik direği vatandaşlara tehlike saçıyor!
# var, yeni

13 Şub 2024 - 10:37 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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