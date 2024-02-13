Beton elektrik direği vatandaşlara tehlike saçıyor!

Mevlana Mahallesi Özgürlük Caddesi ve Ayyıldız Caddesi kesişimde bulunan beton elektrik direği, geçtiğimiz günlerde solundaki tuğla duvara, ardından da ağaca yaslandı. Yıkılacak durumda olan elektrik direği, yoldan geçen araçlar ve evler için tehlike oluşturuyor. Alt kısımdaki demirlerin dahi gözüktüğü direk yayalar için de problem oluşturuyor. Tedirgin şekilde direğin yakınından geçen vatandaşlar, sorunun çözümünü istiyor.
Mevlana Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, "Ben de direğin halini yeni gördüm. Direk ağaca yaslanmış, bu şekilde olur mu? Neredeyse yıkılacak, birilerinin başına düşecek. Ölüm tehlikesi var" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.