Aysima Avrupa 3'üncüsü oldu

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09-11 Şubat tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası’nda 21 yaş altı kadın kategorisinde 55 kg da yarışan Kartepe Belediyesi sporcusu Aysima Hatice Kurt, 3’ncü olarak bronz madalya kazandı.

SEKİZ KATEGORİDE MÜCADELE ETTİLER

3 gün süren müsabakalara 9 ülkeden 1.160 sporcu katılım sağlarken, Milli Takımımız 21 kadın, 21 erkek toplamda 42 sporcu ile ülkemizi temsil etti. Sporcular Ümit Kızlar, Genç Kızlar, U21 Kızlar, Ümit-Genç Kız Takım Kata, Ümit Erkekler, Genç Erkekler, U21 Erkekler, Ümit-Genç Erkek Takım Kata kategorilerinde mücadele ettiler.