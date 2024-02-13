GTÜ, Ünilig'den 3. döndü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği 2023- 2024 yılı Üniversitelerarası Bölgesel Lig (Ünilig) Voleybol Müsabakaları, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. GTÜ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nin voleybol takımlarının katıldığı müsabakalarda GTÜ Kadın ve Erkek voleybol takımları mücadele verdi. Ünilig’ de GTÜ Kadın Voleybol Takımı, Trakya Üniversitesi ile oynadığı müsabaka sonucunda 3. olarak ligi tamamladı. Ünilig’e katılarak başarı gösteren GTÜ Sporcularının isimleri şöyle;

Ayça CAMBAZ, Ayça Beyza ERSAN, Buse KARAKAŞ, Ceren ÖZDEMİR, Ekin Gülenay KARABEKİROĞLU, Elif Yağmur PEKCAN, Eylül Nur SOMER, Gökçe KÖSE, İzel ÇELİKEL, Jerfİ KANTARCI, Simay ÖZAYMAN, Şule AL, Yağmur GÜL.