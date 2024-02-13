SEDAŞ aydınlatma çalışmalarına hızlı adımlarla devam ediyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesindeki aydınlatma altyapısının bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. SEDAŞ, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı yağışlar, sel, fırtına ve kar gibi olağanüstü hava koşullarının etkilediği bölgede olası kesintileri önlemenin yanı sıra aydınlatma şebekesinin yenilenmesi amacıyla 2023 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla bölgenin aydınlık geleceğine katkı sağlıyor. SEDAŞ’ın, müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli olarak gördüğünü belirten yetkililer, 2023 yılında 10 bin 206 metre Alçak Gerilim (AG) kablosu, 13 bin 445 adet ampul, bin 418 adet armatür ve muhtelif tipte aydınlatma ekipmanlarının değişimini kapsayan aydınlatma programını başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Elektrik dağıtım faaliyet bölgesi genelinde bulunan 9 bin 782 adet aydınlatma şebekesinin periyodik kontrollerinin 2024 yılında da devam edeceğini açıklayan SEDAŞ yetkilileri, kapsamlı program ile 448 bin 191 adet sokak aydınlatma armatürlerinin bakım onarım çalışmalarının devam edeceği bilgisini paylaştı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayının başında, Akcez bünyesindeki CEZ grubunun paylarını devralan Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından güçlendirilen ortaklık yapısı ile eşit pay sahibi olan Akkök Grubu ve Torunlar Grubu; bölgedeki altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmalarının artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 2024 yılında da devam ettiğini açıkladı. SEDAŞ yetkilileri, aydınlatma tesislerinin periyodik kontrollerinin yanı sıra bölge halkı tarafından bildirilen ihbarları da en kısa sürede değerlendirerek gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti.