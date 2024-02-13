Altın kritik veri öncesi sınırlı yükselişte

Spot altının ons fiyatı bu sabah yüzde 0,1 artışla 2,022 dolardan işlem görüyor. Altın dün 2,011 dolarla 2 haftanın en düşük seviyeyi test etmişti.
Bloomberg Dolar Spot endeksi bugün yüzde 0,1 artışta. Gümüş ve paladyum yükselirken platin ise yatay seyirde.
ABD'de açıklanacak yıllık enflasyonun Mart 2021'den beri ilk kez yüzde 3'ün altına gerilemesi bekleniyor. Bu da, Fed'in birkaç ay içinde faiz indirimine başlayacağına dair iyimserliği artırabilir. Düşük faizler, faiz getirisi olmayan altın için pozitif etkiye neden oluyor.
Gram altın da bu sabah yüzde 0,2 artışla 1,998 TL'den işlem görüyor.
Kaynak: BLOOMBERG
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.