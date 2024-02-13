Altın kritik veri öncesi sınırlı yükselişte

Spot altının ons fiyatı bu sabah yüzde 0,1 artışla 2,022 dolardan işlem görüyor. Altın dün 2,011 dolarla 2 haftanın en düşük seviyeyi test etmişti.

Bloomberg Dolar Spot endeksi bugün yüzde 0,1 artışta. Gümüş ve paladyum yükselirken platin ise yatay seyirde.

ABD'de açıklanacak yıllık enflasyonun Mart 2021'den beri ilk kez yüzde 3'ün altına gerilemesi bekleniyor. Bu da, Fed'in birkaç ay içinde faiz indirimine başlayacağına dair iyimserliği artırabilir. Düşük faizler, faiz getirisi olmayan altın için pozitif etkiye neden oluyor.

Gram altın da bu sabah yüzde 0,2 artışla 1,998 TL'den işlem görüyor.

Kaynak: BLOOMBERG