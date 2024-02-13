YRP’nin ilçe binasını darmadağın ettiler!

Edinilen bilgi ve iddialara göre kimliği belirsiz kişiler tarafından Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Teşkilat binası kapısı kırılarak girildi ve teşkilat içi darmadağın edildi. Hırsızlık hadisesi yaşanmazken Yeniden Refah Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Ahmet Eren şu ifadeleri kullandı:

HIRSIZLIK YAPILMAMIŞ

“Pazar günü saat 14 civarı partimize geldiğimizde parti ofisimizin kapısı kırılmış içeriye girilmiş makam odasına girilmiş masanın üzerinde olan evraklar kurcalanmış, dağıtılmış, çekmeceler ve dolaplar açılmış ve kurcalanmıştır. Yine toplantı salonuna girişte zeminde bulunan süpürgeliklere zarar verilmiştir. Gördüğümüz manzara karşısında şaşırdık. Aklımıza hırsızlık vakası olabileceğini düşündük fakat makam odasında var olan laptop yazıcı vs hiçbir şeye dokunulmadığını gördük.

EMNİYET İNCELEMELERİ YAPTI

Emniyete bilgi verdik emniyet gerekli incelemeleri yaptı. Süreci yakinen takip ediyoruz. İki yüz bin nüfuslu ilçede bütün partiler olarak kardeşçe seçim süreçlerini demokrasi çerçevesinde geçirdik. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki yerel seçimlerde de aynı özveriyle ilçemizi hak ettiği noktaya getirmek için mücadele edeceğiz. Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizin dört bir yanında kendi adaylarımızla seçime giriyoruz ve en iyi başarıyı elde etmek için çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerin ülkemize milletimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Adaylarımıza başarılar diliyoruz.”