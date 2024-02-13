ÖSYM duyurdu! Sınavlarda yeni dönem başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek, "Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak" dedi.

ÖSYM Başkanlığı, 2024 yılında yapılacak sınav uygulamalarının ve yeni projelerin değerlendirildiği 'Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ersoy, Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye genelinde görev yapan koordinatörler, yurt dışı koordinatörleri ve kurum çalışanları katıldı. İki oturum şeklinde gerçekleşen toplantının ilk oturumunda Ersoy tarafından uygulamada olan sınavlara ve hazırlık aşamasında olan projelere yönelik sunum gerçekleştirildi. İkinci oturumda da koordinatörlükler ve birimlerle toplantılar yapıldı.

'MAKİNE İLE İNSAN DENGESİNİ KORUYACAĞIZ'

Toplantıda konuşan ÖSYM Başkanı Ersoy, amaçlarının en verimli ölçmeyi sağlamak, yerleştirmeyi yapmak ve adaylara en uygun koşulları oluşturmak olduğunu belirterek, "Bu kapsamda, Merkez çalışanlarımız ve koordinatörlerimizde görevli personel ile bir araya geldik. Merkezimizdeki çalışmaları ve yeni projeleri kendilerine detaylıca aktardık. Uyguladığımız sınavlarda sahanın durumunu en iyi koordinatörlerimiz biliyor. Onlardan aldığımız bildirimler ve raporlar doğrultusunda ihtiyaçları daha sağlıklı ve verimli şekilde belirleme imkanı buluyoruz. O sebeple koordinatörlerimizin tespitleri bizler için çok büyük önem arz ediyor" dedi.