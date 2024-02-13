Birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu katletti

Gaziantep'te Geylani Mahallesi 20. Cadde'deki bir evde, Cemal Y. (58) ile birlikte yaşadığı Gülhan Korkmaz (50) ve Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y, yanındaki tabancayla Korkmaz ve Akkurt'a ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, Korkmaz ve Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne-oğulun cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri Cemal Y'yi gözaltına aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.