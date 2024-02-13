Asiller Caddesi'nde kontrolsüz kazı!

Gazetemize ulaşan vatandaşımız konuyla ilgili şunları belirtti:

"VATANDAŞLAR RİSK ALTINDA"

" Kartepe Kent Mezarlığı karşısında Asiller Caddesi üzerinde yeni yapılan kaldırımlar sökülmüş, gerekli onarım yapılmamıştır. Ayrıca, buradan yürüyen vatandaşların hayati tehlikesi bulunmaktadır. Kaldırım altındaki elektrik ve su hatları kontrolsüz kazı sebebi ile açıktadır. Gerekli onarımlar ve önlemler alınmadığı taktirde bu bölgede yürüyen vatandaşlar olası risk altındadır."