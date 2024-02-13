Asiller Caddesi'nde kontrolsüz kazı!

Gazetemize ulaşan vatandaşımız konuyla ilgili şunları belirtti:
"VATANDAŞLAR RİSK ALTINDA"
" Kartepe Kent Mezarlığı karşısında Asiller Caddesi üzerinde yeni yapılan kaldırımlar sökülmüş, gerekli onarım yapılmamıştır. Ayrıca, buradan yürüyen vatandaşların hayati tehlikesi bulunmaktadır. Kaldırım altındaki elektrik ve su hatları kontrolsüz kazı sebebi ile açıktadır. Gerekli onarımlar ve önlemler alınmadığı taktirde bu bölgede yürüyen vatandaşlar olası risk altındadır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.