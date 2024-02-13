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142 kayık kapasiteli çekek yeri 2.etabın ikmal ihalesi yapıldı

Gölcük Değirmendere’de 100 adet kazığın çakıldığı 142 kayık kapasiteli çekek yeri projesinde 2. etabın ikmal ihalesi yapıldı

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142 kayık kapasiteli çekek yeri 2.etabın ikmal ihalesi yapıldı mask
142 kayık kapasiteli çekek yeri 2.etabın ikmal ihalesi yapıldı
142 kayık kapasiteli çekek yeri 2.etabın ikmal ihalesi yapıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin başka noktalarında olduğu gibi Gölcük Değirmendere’de de balıkçıların teknelerini güvenli bir şekilde bağlayabilecekleri 1.250 m2 alanda çekek yeri oluşturmak için çalışmalarına başlamıştı. Projenin ilk aşaması kapsamında toplam 100 adet kazık çakıldı. Ardından demir donatı montajı ve beton dökümü tamamlandı. Kayık-çekek projesi kapsamında kazıklı sabit iskele ve alüminyum çerçeveli yüzer iskeleler kurulacak. Sabit iskelelerin genişliği 4 metre, yüzer iskelelerin genişliği 2 ve 3,5 metre olacak. Kıyıda tahkimat yapılırken sahil bağlantısı beton yüzey ile kaplanacak. Ayrıca kıyıda tekne bağlama yerleri ve tekne bakım rampası da olacak.

142 kayık kapasiteli çekek yeri 2.etabın ikmal ihalesi yapıldı

İKMAL İNŞAATI İHALESİ

Projenin 2. etabı içinse Büyükşehir tarafından ayrı bir ihale düzenlendi. “Gölcük İlçesi Değirmendere Kayık Çekek Yeri İkmal İnşaatı Yapımı” ihalesinde en yüksek teklifi 54 milyon 949 bin ₺ ile Akçadağ Global ve NR Altyapı ortaklığı verirken, en düşük teklif 33 milyon 891 bin ₺ ile Süleyman Doğan ve ATLASBK İnşaat ortaklığından geldi.

142 kayık kapasiteli çekek yeri 2.etabın ikmal ihalesi yapıldı

4 TEKLİF VERİLDİ

FİRMA

TEKLİF

SÜLEYMAN DOĞAN, ATLASBK İNŞAAT

33.891.320,00 ₺

OSMAN ÜNEŞ

49.849.000,00 ₺

DASKOM İNŞAAT

51.211.915,71 ₺

AKÇADAĞ GLOBAL, NR ALTYAPI

54.949.021,00 ₺

 

142 ADET KAYIK ÇEKEK VE BAKIM YERİ

İhale kapsamında proje çalışmaları kapsamında toplam uzunluğu 164 metre olan 15 adet yüzer beton ponton iskele imalat ve montajı yapılması, mevcut kazıklı iskelelere beton prekast dalgakıran imalat ve montajının yapılması, mevcut kazıklı iskelelerin üzerine beton kaplama yapılması, kıyıda taş anroşman işleri yapılması, kıyıda saha ve çevre düzenleme işleri, balıkçıların ve halkın kullanacağı alanların düzenlenmesi, kayık çekek ve bakım kısmının yapılması ve yüzer iskelelere elektrik ihtiyacı için gerekli bağlantıların yapılması işleri gerçekleştirilecek. Yaklaşık 142 adet 5 metrelik balıkçı kayık kapasiteli çekek ve bakım yeri yapılacak.

# yüksek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

13 Şub 2024 - 12:16 - Gündem

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