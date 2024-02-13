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Saadet Partisi Dilovası adayını da açıkladı

Saadet Partisi Dilovası belediye başkan adayı Hasan İnci oldu

Cihat Polat
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Saadet Partisi Dilovası adayını da açıkladı mask
Saadet Partisi Dilovası adayını da açıkladı
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Saadet Partisi'nde Dilovası adayı Hasan İnci oldu. Hasan İnci'nin adaylık duyurusu ilçe teşkilatı önünde gerçekleştirilen programla yapıldı. Saadet Partililer başkan adaylarını meşalelerle karşıladı, havai fişeklerle duyurdu.

Saadet Partisi Dilovası adayını da açıkladı

HASAN İNCİ KİMDİR?

1984 Bingöl Kiğı doğumlu.
1990 yılında terör olayları sebebiyle Dilovası’na göç etti
İlk ve orta öğretim ile birlikte 4 yıllık eczacı kalfalık eğitimini Dilovası’nda tamamladı.
2004 yılında Avusturya’ya göç etti.
Aile şirketinde 4 yıl restoran şefliği ve aşçiılık yaptı.
2008 yılında inşaat sektöründe 4 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra ticari faaliyetlerine başladı.
2019 yılında Türkiye’ye döndü ve Dilovası’nda Temiz İş Çelik olarak faaliyet gösteren şirkete ortak oldu.
Evli ve 4 çocuk babası.
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13 Şub 2024 - 12:27 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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