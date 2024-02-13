8 kişi gitti, 8 kişi geldi

GİDENLERDEN 3’Ü KİRALIK

Kocaelispor’da devre arası transfer dönemi hızlı geçti. Temsilcimiz bu süre içerisinde, Tanke’yi Shimizu’ya, Ömer Tuğ’u Velimeşespor’a, Emre Nefiz’i Bucaspor 1928’e, Mert Çölgeçen’i Iğdır FK’ya, Alihan Kubalas’ı ise Keçiörengücü’ne yolladı. Yeşil - Siyahlılar 3 oyuncuyu ise kiralık olarak gönderdi. Atabey Çiçek 1461 Trabzonspor’a, Yusuf Emre Gültekin Şanlıurfaspor’a ve Berat Kartal ise Artvin Hopaspor’a kiralık olarak gönderildi.

KADRO GÜÇLENDİRİLDİ

Devre arasında takımımıza 7 oyuncu transfer edildi. Bu oyuncular şunlar: Dinamo Tiflis’ten Davit Skhirtladze ve Giorgi Kharaishvili, Kasımpaşa’dan Duhan Aksu, Buriram’dan Ramil Şeydavey, Pendikspor’dan Vukovic, Keçiörengücü’nden Haşim Arda Sarman ve Talasgücü’nden Yusuf Efe Yaman. Genç oyuncu Lawal ise Nijerya’da keşfedilip takıma kazandırıldı. Yapılan transferlerle birlikte Kocaelispor, ligin ikinci devresinde daha alternatifli bir takım haline geldi ve forma savaşı da kızıştı.