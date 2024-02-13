8 kişi gitti, 8 kişi geldi

GİDENLERDEN 3’Ü KİRALIK
Kocaelispor’da devre arası transfer dönemi hızlı geçti. Temsilcimiz bu süre içerisinde, Tanke’yi Shimizu’ya, Ömer Tuğ’u Velimeşespor’a, Emre Nefiz’i Bucaspor 1928’e, Mert Çölgeçen’i Iğdır FK’ya, Alihan Kubalas’ı ise Keçiörengücü’ne yolladı. Yeşil - Siyahlılar 3 oyuncuyu ise kiralık olarak gönderdi. Atabey Çiçek 1461 Trabzonspor’a, Yusuf Emre Gültekin Şanlıurfaspor’a ve Berat Kartal ise Artvin Hopaspor’a kiralık olarak gönderildi.
KADRO GÜÇLENDİRİLDİ
Devre arasında takımımıza 7 oyuncu transfer edildi. Bu oyuncular şunlar: Dinamo Tiflis’ten Davit Skhirtladze ve Giorgi Kharaishvili, Kasımpaşa’dan Duhan Aksu, Buriram’dan Ramil Şeydavey, Pendikspor’dan Vukovic, Keçiörengücü’nden Haşim Arda Sarman ve Talasgücü’nden Yusuf Efe Yaman. Genç oyuncu Lawal ise Nijerya’da keşfedilip takıma kazandırıldı. Yapılan transferlerle birlikte Kocaelispor, ligin ikinci devresinde daha alternatifli bir takım haline geldi ve forma savaşı da kızıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.