13 Şub 2024 - 12:45- Spor G:

8 kişi gitti, 8 kişi geldi

Devre arası transfer dönemini bir hayli hızlı geçiren Kocaelispor’da 8 oyuncudan 5’i ile yollar ayrılırken, 3 oyuncu ise kiralık olarak gönderildi. Temsilcimiz 8 oyuncu ile de sözleşme imzaladı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
8 kişi gitti, 8 kişi geldi mask

GİDENLERDEN 3’Ü KİRALIK

Kocaelispor’da devre arası transfer dönemi hızlı geçti. Temsilcimiz bu süre içerisinde, Tanke’yi Shimizu’ya, Ömer Tuğ’u Velimeşespor’a, Emre Nefiz’i Bucaspor 1928’e, Mert Çölgeçen’i Iğdır FK’ya, Alihan Kubalas’ı ise Keçiörengücü’ne yolladı. Yeşil - Siyahlılar 3 oyuncuyu ise kiralık olarak gönderdi. Atabey Çiçek 1461 Trabzonspor’a, Yusuf Emre Gültekin Şanlıurfaspor’a ve Berat Kartal ise Artvin Hopaspor’a kiralık olarak gönderildi.

KADRO GÜÇLENDİRİLDİ

Devre arasında takımımıza 7 oyuncu transfer edildi. Bu oyuncular şunlar: Dinamo Tiflis’ten Davit Skhirtladze ve Giorgi Kharaishvili, Kasımpaşa’dan Duhan Aksu, Buriram’dan Ramil Şeydavey, Pendikspor’dan Vukovic, Keçiörengücü’nden Haşim Arda Sarman ve Talasgücü’nden Yusuf Efe Yaman. Genç oyuncu Lawal ise Nijerya’da keşfedilip takıma kazandırıldı. Yapılan transferlerle birlikte Kocaelispor, ligin ikinci devresinde daha alternatifli bir takım haline geldi ve forma savaşı da kızıştı.
# kiralık, Kocaelispor, transfer

13 Şub 2024 - 12:45 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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