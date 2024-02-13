Lawal: “ Kalıcı olmak istiyorum”

EKREM BEYİN VEFATINI BURADA ÖĞRENDİM, İNANILMAZ ÜZÜLDÜM

Kocaelispor’un genç oyuncusu Lawal, antrenman öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Lawal şu şekilde konuştu:

“Future Pro diye bir futbol akademisi vardı. Asıl gelişimim orada olmuştu. Sonrasında başka bir akademiye gittim. Orada futbol oynamaya devam ettim. Zaten başkanlar da geldiğinde beni orada izledi. Buraya geldiğimde Ekrem Bey’i sormuştum. Kendisinin vefat ettiğini söylediler. Açıkçası burada öğrendim. İnanılmaz üzüldüm. Bu durum benim için ekstra bir motivasyon nedeni oldu. Kendimi daha sorumlu hissediyorum. Huzur içinde uyuması için elimden gelenin en iyisini yapıp kalıcı olmak istiyorum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Tam bir ev ortamı var. 9 numara da oynuyorum ama daha çok yardımcı santrfor gibiyim. Türkiye’ye gelen Nijerya efsaneleri var. Okocha ve Amokachi gibi isimler bizim ülkemizin yetiştirdiği önemli isimler. Ben de onlar gibi bu ülkede adımdan uzun yıllar söz ettirmek istiyorum.”