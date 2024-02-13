Yusuf Abdioğlu Urfa maçında yok

BURAK ÖKSÜZ DE SINIRDA
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da, deneyimli oyuncu Yusuf Abdioğlu cezalı konuma düştü. Abdioğlu, Boluspor maçında hakeme itirazdan sarı kart gördü ve kart sınırını geçti. Deneyimli oyuncumuz, Şanlıurfaspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Yusuf’un yerine oynaması beklenen Burak Öksüz de sarı kart sınırında, Öksüz bir sarı kart daha görürse cezalı konuma düşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.