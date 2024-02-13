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Yusuf Abdioğlu Urfa maçında yok

Kocaelispor’un 1-1 berabere kaldığı maçta sarı kart gören deneyimli savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu cezalı duruma düştü. Abdioğlu, Şanlıurfaspor maçında forma giyemeyecek

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BURAK ÖKSÜZ DE SINIRDA

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da, deneyimli oyuncu Yusuf Abdioğlu cezalı konuma düştü. Abdioğlu, Boluspor maçında hakeme itirazdan sarı kart gördü ve kart sınırını geçti. Deneyimli oyuncumuz, Şanlıurfaspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Yusuf’un yerine oynaması beklenen Burak Öksüz de sarı kart sınırında, Öksüz bir sarı kart daha görürse cezalı konuma düşecek. 
# Kocaelispor, Boluspor

13 Şub 2024 - 12:56 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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