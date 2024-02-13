İbrahim Şirin, “Gönül köprüleri kuracağız”

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren İbrahim Şirin son olarak Serhat İlleri Kars, Ardahan, Iğdır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne konuk oldu.
CUMHUR İTTİFAKI TEK YÜREK
Burada Dernek Başkanı Fuat Katkay ve dernek üyeleri ile bir araya gelen İbrahim Şirin’i yoğun bir kalabalık karşıladı. Ziyaret esnasında Başkan Adayı İbrahim Şirin’e Cumhur İttifakı ortakları AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin ile teşkilat yöneticileri de eşlik etti.
EN GÜZEL MAKAM MİLLETİMİZİN GÖNLÜDÜR
Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir belediyecilik anlayışı ile Derince’de hizmete talip olduklarını belirten AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, projeleri inşa ederken ortak aklın esas alınacağını belirtti. Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin hizmet sürecinde en önemli paydaşları olacaklarını belirten Şirin, “Her zaman ifade ettiğim gibi en güzel makam milletimizin gönlüdür. Biz önce gönüllere talibiz. Gönül köprüleri kurarken de STK’larımız ile diyaloğu aksatmayacağız” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.