İbrahim Şirin, “Gönül köprüleri kuracağız”

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren İbrahim Şirin son olarak Serhat İlleri Kars, Ardahan, Iğdır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne konuk oldu.

CUMHUR İTTİFAKI TEK YÜREK

Burada Dernek Başkanı Fuat Katkay ve dernek üyeleri ile bir araya gelen İbrahim Şirin’i yoğun bir kalabalık karşıladı. Ziyaret esnasında Başkan Adayı İbrahim Şirin’e Cumhur İttifakı ortakları AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin ile teşkilat yöneticileri de eşlik etti.

EN GÜZEL MAKAM MİLLETİMİZİN GÖNLÜDÜR

Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir belediyecilik anlayışı ile Derince’de hizmete talip olduklarını belirten AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, projeleri inşa ederken ortak aklın esas alınacağını belirtti. Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin hizmet sürecinde en önemli paydaşları olacaklarını belirten Şirin, “Her zaman ifade ettiğim gibi en güzel makam milletimizin gönlüdür. Biz önce gönüllere talibiz. Gönül köprüleri kurarken de STK’larımız ile diyaloğu aksatmayacağız” dedi.