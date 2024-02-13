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Büyükakın yine zirvede! En borçlu belediye yine Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yine Türkiye'nin en borçlu belediyesi olurken en borçlu belediyeler ise AKP'li ve kayyım tarafından yönetilen belediyeler oldu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Büyükakın yine zirvede! En borçlu belediye yine Kocaeli mask

30 mahalli idarenin Hazine’ye olan toplam borcu 10 milyar 552 milyon 888 bin TL’ye ulaştı. 10,5 milyar TL’lik borcun 28,2 milyon TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. Hazine borçlusu mahalli idarelerin listesinde AKP ve kayyım yönetimindeki belediyelerin ağırlıkta olması dikkat çekti.Buna göre, 30 mahalli idarenin toplam Hazine borcunun 5 milyar 767 milyon TL’sini AKP’li başkanlar ya da kayyumlar tarafından yönetilen kurumlar yaptı.

KOCAELİ ZİRVEDE

AKP’li Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “En borçlu belediye” unvanını geçen yıl da kimseye kaptırmadı.
Belediye, 2 milyar 123 milyon 984 bin TL ile en borçlu AKP’li belediye oldu. Kocaeli’nin arkasından 1 milyar 65 milyon 951 bin TL’lik borç ile AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine borcu ise kayıtlara, 407,6 milyon TL olarak geçti.

Hazine Alacak Stoku verileri de AKP ve kayyım idaresindeki yerel yönetimlerin bilançosundaki vahim tabloyu gözler önüne serdi. Bazı yerel idarelerin borçları, şöyle sıralandı:

Batman Belediyesi (kayyum): 350 milyon 249 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP): 604 milyon 108 bin TL

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (AKP): 424 milyon 224 bin TL

Denizli Büyükşehir Belediyesi (AKP): 74 milyon 686 bin TL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (AKP): 31 milyon 41 bin TL

Siirt Belediyesi (kayyum): 71 milyon 392 bin TL

Sivas Belediyesi (AKP): 272 milyon 217 bin TL

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (kayyum): 238 milyon 429 bin TL.

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13 Şub 2024 - 14:01 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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