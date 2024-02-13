CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Gebze Belediye Başkan adayını belirlemesi için genel başkanları Özgür Özel’e tam yetki verildiğini söyledi.
- Siyaset
Gebze’de yetki Özgür Özel’de
CHP, Kocaeli’de Büyükşehir dahil 11 ilçede belediye başkan adayını belirledi. Gebze de ise henüz aday belirlenmedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.