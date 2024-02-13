13 Şub 2024 - 14:25- Spor G:

LİDER EYÜP ARAYI 9 PUAN AÇTI: 1-0

Trendyol 1.Lig lideri Eyüpspor'da, haftanın kapanış maçında, Gençlerbirliği karşısında, İstanbul’da 1-0 kazanarak, Kocaelispor ile arasındaki farkı 9 puana çıkardı

Hakan Yağcıoğlu
ÖZEL HABER Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
LİDER EYÜP ARAYI 9 PUAN AÇTI: 1-0 mask

GÖZTEPE DE KÖRFEZ’LE FARKI 2 PUAN AÇTI

Ligde ikinci sıradaki Göztepe’nin de kazanıp, farkı iki puana çıkardığı haftada, en zararlı çıkan 3.sıradaki Kocaelispor, 1-1’lik Bolu deplasman beraberliğiyle rakiplerine adeta yol verdi. Cumartesi günü düşme hattındaki Şanlıurfa ile İzmit’te oynayacak olan Yeşil Siyahlıları, kötü futbol endişelendiriyor.

ERTUĞRUL SAĞLAM’A TEPKİLER ARTIYOR

Üçte üç yaparak ikinci yarıda yeni bir seri başlatan Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’u, yeni transferlerin adapte olmaması, Tanke gibi bir silahının gitmesi nedeniyle henüz rayına oturmadı. Bu da sahaya kötü oyun olarak yansıdı. Camia Ertuğrul Sağlam’ı ciddi biçimde sorgulamaya başlarken, Sağlam’a destek verenlerle de söz düellosuna girişti.

KİMSENİN KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ YOK

Artık 1.Lig’de sürünmek istemeyen ve bir zamanlar Süper Lig’in zirvesinde oturmuş olan Kocaelispor camiası, bir an önce süper lig’de yerini almak istiyor. 8 yıl sonra sonra yeniden Süper Lig’e çıkan ve rezil olup küme düşmesinin ardından 14 yıldır Süper Lig yüzü göremeyen camia, sabır taşına döndü. Şimdi bardak taşmak üzere. Şanlıurfa karşısındaki kötü bir sonuç, taraftarı çılgına çevirebilir.

 

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Eyüpspor

22

17

1

4

54

17

+37

52

2

Göztepe

22

14

3

5

39

15

+24

45

3

KOCAELİSPOR

22

13

4

5

36

24

+12

43

4

Bodrumspor

22

11

6

5

30

15

+15

39

5

Sakaryaspor

22

10

7

5

32

24

+8

37

6

Çorum FK

22

10

5

7

36

21

+15

35

7

Bandırmaspor

22

9

6

7

30

20

+10

33

8

Boluspor

22

9

6

7

20

23

-3

33

9

Gençlerbirliği

22

8

8

6

23

23

0

32

10

Erzurum FK

22

7

9

6

22

20

+2

27

11

Ümraniye

22

7

6

9

24

29

-5

27

12

Manisa FK

22

6

8

8

26

24

+2

26

13

Keçiörengücü

22

7

5

10

20

28

-8

26

14

Adanaspor

22

7

2

13

20

34

-14

23

15

Tuzlaspor

22

6

4

12

22

38

-16

22

16

Şanlıurfaspor

22

4

7

11

15

28

-13

19

17

Altay

22

4

3

15

11

44

-33

12

18

Giresunspor

22

2

4

16

11

44

-33

7

Toplu sonuçlar:

 

HAFTANIN PROGRAMI:

16/02

20:00

Göztepe

-

Manisa FK

17/02

13:30

Tuzlaspor

-

Boluspor

17/02

16:00

Giresunspor

-

Keçiörengücü

17/02

19:00

KOCAELİSPOR

-

ŞANLIURFA

18/02

13:30

Bodrumspor

-

Altay

18/02

13:30

Erzurumr FK

-

Adanaspor

18/02

16:00

Sakaryaspor

-

Çorum FK

18/02

19:00

Ümraniyespor

-

Eyüpspor

19/02

20:00

Gençlerbirliği

-

Bandırmaspor

# yeni, Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam

13 Şub 2024 - 14:25 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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