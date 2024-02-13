LİDER EYÜP ARAYI 9 PUAN AÇTI: 1-0

GÖZTEPE DE KÖRFEZ’LE FARKI 2 PUAN AÇTI
Ligde ikinci sıradaki Göztepe’nin de kazanıp, farkı iki puana çıkardığı haftada, en zararlı çıkan 3.sıradaki Kocaelispor, 1-1’lik Bolu deplasman beraberliğiyle rakiplerine adeta yol verdi. Cumartesi günü düşme hattındaki Şanlıurfa ile İzmit’te oynayacak olan Yeşil Siyahlıları, kötü futbol endişelendiriyor.
ERTUĞRUL SAĞLAM’A TEPKİLER ARTIYOR
Üçte üç yaparak ikinci yarıda yeni bir seri başlatan Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’u, yeni transferlerin adapte olmaması, Tanke gibi bir silahının gitmesi nedeniyle henüz rayına oturmadı. Bu da sahaya kötü oyun olarak yansıdı. Camia Ertuğrul Sağlam’ı ciddi biçimde sorgulamaya başlarken, Sağlam’a destek verenlerle de söz düellosuna girişti.
KİMSENİN KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ YOK
Artık 1.Lig’de sürünmek istemeyen ve bir zamanlar Süper Lig’in zirvesinde oturmuş olan Kocaelispor camiası, bir an önce süper lig’de yerini almak istiyor. 8 yıl sonra sonra yeniden Süper Lig’e çıkan ve rezil olup küme düşmesinin ardından 14 yıldır Süper Lig yüzü göremeyen camia, sabır taşına döndü. Şimdi bardak taşmak üzere. Şanlıurfa karşısındaki kötü bir sonuç, taraftarı çılgına çevirebilir.
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
22
17
1
4
54
17
+37
52
2
22
14
3
5
39
15
+24
45
3
22
13
4
5
36
24
+12
43
4
22
11
6
5
30
15
+15
39
5
22
10
7
5
32
24
+8
37
6
22
10
5
7
36
21
+15
35
7
22
9
6
7
30
20
+10
33
8
22
9
6
7
20
23
-3
33
9
22
8
8
6
23
23
0
32
10
22
7
9
6
22
20
+2
27
11
22
7
6
9
24
29
-5
27
12
22
6
8
8
26
24
+2
26
13
22
7
5
10
20
28
-8
26
14
22
7
2
13
20
34
-14
23
15
22
6
4
12
22
38
-16
22
16
22
4
7
11
15
28
-13
19
17
22
4
3
15
11
44
-33
12
18
22
2
4
16
11
44
-33
7
Toplu sonuçlar:
12/02
11/02
11/02
11/02
11/02
10/02
10/02
10/02
09/02
HAFTANIN PROGRAMI:
16/02
20:00
17/02
13:30
17/02
16:00
17/02
19:00
18/02
13:30
18/02
13:30
18/02
16:00
18/02
19:00
19/02
20:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.