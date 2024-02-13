Arslan vuslata eremedi cumartesi rakibimiz olacak

ÇOK İSTEDİ, OLMADI
Cihat Arslan 2000’li yıllarda Kocaelispor formasını giydikten sonra, Körfez’de teknik direktörlük de yaptı. Son üç yıldır da Kocaelispor’da görev almak için teklif bekleyen ve projeler üreten Arslan, bir türlü yönetimle anlaşamadı. Başkan Engin Koyun görüşmeler sonrasında, herhangi bir anlaşma yapmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.