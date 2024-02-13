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Arslan vuslata eremedi cumartesi rakibimiz olacak

Kocaelispor ve Süper Lig’in efsane kaptanlarından Cihat Arslan, Şanlıurfaspor teknik direktörü olarak cumartesi rakibimiz olacak. Arslan iki ay önce erkek kardeşini kaybetti

Hakan Yağcıoğlu
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Arslan vuslata eremedi cumartesi rakibimiz olacak mask

ÇOK İSTEDİ, OLMADI

Cihat Arslan 2000’li yıllarda Kocaelispor formasını giydikten sonra, Körfez’de teknik direktörlük de yaptı. Son üç yıldır da Kocaelispor’da görev almak için teklif bekleyen ve projeler üreten Arslan, bir türlü yönetimle anlaşamadı. Başkan Engin Koyun görüşmeler sonrasında, herhangi bir anlaşma yapmadı.
# Cihat Arslan, Kocaelispor

13 Şub 2024 - 14:33 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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