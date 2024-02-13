Arslan vuslata eremedi cumartesi rakibimiz olacak

ÇOK İSTEDİ, OLMADI

Cihat Arslan 2000’li yıllarda Kocaelispor formasını giydikten sonra, Körfez’de teknik direktörlük de yaptı. Son üç yıldır da Kocaelispor’da görev almak için teklif bekleyen ve projeler üreten Arslan, bir türlü yönetimle anlaşamadı. Başkan Engin Koyun görüşmeler sonrasında, herhangi bir anlaşma yapmadı.