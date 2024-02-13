'Kocaeli Kanserle Mücadele Gönüllüleri' ŞENOL ÇAÇA ile eğlendiler

Sağlıklı yarınlar için bugün hep birlikte el ele’ diyen Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği gönüllüleri Günay Yüksel Dursun, İlknur Beder ve Nilüfer Karacal’ın dernek ve hastalar yararına organize ettiği yemekli eğlencede.

Türkiye'nin ünlü ve popüler mekanlarında sahne alan Fantezi müziğin güçlü seslerinden biri olan Şenol Çaça ve dev orkestrasının sahne aldığı etkinlikte son derece renkli ve bol eğlenceli bir gün yasandı.