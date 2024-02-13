13 Şub 2024 - 14:36- Yaşam G:

'Kocaeli Kanserle Mücadele Gönüllüleri' ŞENOL ÇAÇA ile eğlendiler

Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği gönüllüleri önceki gün ilimizin seçkin eğlence mekanlarından olan Yelken Kulübünde yemekli bir toplantı ile bir araya gelerek eğlendiler.

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'Kocaeli Kanserle Mücadele Gönüllüleri' ŞENOL ÇAÇA ile eğlendiler mask
'Kocaeli Kanserle Mücadele Gönüllüleri' ŞENOL ÇAÇA ile eğlendiler
'Kocaeli Kanserle Mücadele Gönüllüleri' ŞENOL ÇAÇA ile eğlendiler
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Sağlıklı yarınlar için bugün hep birlikte el ele’ diyen Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği gönüllüleri Günay Yüksel Dursun, İlknur Beder ve Nilüfer Karacal’ın dernek ve hastalar yararına organize ettiği yemekli eğlencede.

'Kocaeli Kanserle Mücadele Gönüllüleri' ŞENOL ÇAÇA ile eğlendiler

Türkiye'nin ünlü ve popüler mekanlarında sahne alan Fantezi müziğin güçlü seslerinden biri olan Şenol Çaça ve dev orkestrasının sahne aldığı etkinlikte son derece renkli ve bol eğlenceli bir gün yasandı.

'Kocaeli Kanserle Mücadele Gönüllüleri' ŞENOL ÇAÇA ile eğlendiler
'Kocaeli Kanserle Mücadele Gönüllüleri' ŞENOL ÇAÇA ile eğlendiler
'Kocaeli Kanserle Mücadele Gönüllüleri' ŞENOL ÇAÇA ile eğlendiler
'Kocaeli Kanserle Mücadele Gönüllüleri' ŞENOL ÇAÇA ile eğlendiler
# türkiye, Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği

13 Şub 2024 - 14:36 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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