SPORAKTİF SPOR KULÜBÜ SPORCULARINDAN MUHTEŞEM BAŞARI

Dereceye giren Sporcuların isimleri;
*Eren Berber -Müzikli Form Türkiye Şampiyonu
*Hamza Talha Turan- Kreatif Form Türkiye Şampiyonu
*Şüveybe Bektaş- Müzikli Form Türkiye Şampiyonu
*Muhammed Yasin Ay- Kreatif Form Türkiye İkincisi
*Zeynep Özer - Kreatif Form Türkiye İkincisi
*Özge Avşar- Kreatif Form Türkiye Üçüncüsü
Sporaktif Spor Kulübü Başkanı Gülay ABDALLA ;Uzun zamandır bu şampiyona için antrenmanlar yapıyorduk. Sporcularımızın geleceğine katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu başarıda büyük emek sahibi olan antrenörlerimiz Ercan ÇELİK ve Gülden ÇELİK'İ tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.