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SPORAKTİF SPOR KULÜBÜ SPORCULARINDAN MUHTEŞEM BAŞARI

07-11 Şubat tarihlerinde Mersin'de yapılan Okul Sporları Kickboks Türkiye Şampiyonasında Kreatif ve Müzikli Form kategorilerinde yarışan Sporaktif Spor Kulübü Sporcuları toplamda 3 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz madalya kazanarak güzel bir başarıya imza atmış oldular.

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SPORAKTİF SPOR KULÜBÜ SPORCULARINDAN MUHTEŞEM BAŞARI mask

Dereceye giren Sporcuların isimleri;

*Eren Berber -Müzikli Form Türkiye Şampiyonu

*Hamza Talha Turan- Kreatif Form Türkiye Şampiyonu

*Şüveybe Bektaş- Müzikli Form Türkiye Şampiyonu

*Muhammed Yasin Ay- Kreatif Form Türkiye İkincisi

*Zeynep Özer - Kreatif Form Türkiye İkincisi

*Özge Avşar- Kreatif Form Türkiye Üçüncüsü

Sporaktif Spor Kulübü Başkanı Gülay ABDALLA ;Uzun zamandır bu şampiyona için antrenmanlar yapıyorduk. Sporcularımızın geleceğine katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu başarıda büyük emek sahibi olan antrenörlerimiz Ercan ÇELİK ve Gülden ÇELİK'İ tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.
# türkiye, büyük, Spor

13 Şub 2024 - 14:41 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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