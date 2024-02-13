Sağlık Bakanlığı personel alımı ile kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alınacağı duyuruldu ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda Sağlık Bakanlığı personel alımı personel alımının Şubat ayında başlayacağı duyurulmuştu, başvurunun gelecek başlaması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "35 bin kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için tarih paylaşılmadı ancak Erdoğan açıklamasında, “Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunun önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA?

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin kişi alınacağını duyurdu.

BAKAN KOCA PERSONEL ALIMI HAKKINDA KONUŞTU

Sağlık Bakanlığı'na yeni personel atamaları ile ilgili soruya yanıt veren Fahrettin Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek, mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak.

Takvim bugün itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacak.

15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak.

Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum 1 hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: SÖZCÜ