Taşköprülülerden Balıkçı’ya tam destek!

Tayfun Balıkçı ve konukları, alkışlar ve sloganlar eşliğinde dernek binasına giriş yaptı. "İşte Tayfun, işte başkan" sloganları, coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Dernek Başkanı Yasin Sönmez, Balıkçı'ya hoş geldin konuşması yaparak desteklerini dile getirdi. Tayfun Balıkçı ise, dernek üyelerine teşekkür ederek, seçim sürecinde birlikte çalışacaklarına dair söz verdi.

Kocaeli Milletvekili Harun Yıldız, Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, Kocaeli eski Milletvekili ve İzmit eski Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, Körfez İlçe eski Başkanı Bülent Yıldız, CHP SKM Başkanı Tuğman Kayalı, Körfez Belediye Meclis Üyesi Erkan Uygun, Körfez Bağımsız Milletvekili Fevzi Canbaz, İYİ Parti eski İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli, ilçe yönetimi ve teşkilat yönetimi yer aldı.

KOCAELİ TAŞKÖPRÜLÜLER DERNEK BAŞKANI YASİN SÖNMEZ

Dernek olarak kuruldukları günden beri ilkelerinden ve yerli duruşlarından taviz vermediklerini belirten Sönmez, bu doğrultuda çeşitli bedeller ödediklerini ancak çizgilerini hiç bozmadıklarını ifade etti. Kocaeli Taşköprülüler Derneği'nin her geçen gün büyüdüğünü ve desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Sönmez, Tayfun Balıkçı'ya başarılar diledi.

Kocaeli Taşköprülüler Derneği, Başkan adayı Tayfun Balıkçı'nın ziyareti için büyük bir coşkuyla hazırlıklarını tamamladı. Dernek yönetimi ve üyeler, meşalelerle donatılmış bir şekilde dernek binasının önünde toplandı. CHP yönetimi ve yol arkadaşları da bu önemli ziyarete katılmak için derneğe gelerek desteklerini gösterdiler.

Bu coşkulu karşılama, Tayfun Balıkçı'nın başkan adaylığına olan destek ve güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Dernek üyeleri ve CHP yönetimi, Balıkçı'nın liderlik yeteneklerine inanarak, seçim sürecinde aktif bir şekilde çalışacaklarını belirttiler.

Kocaeli Taşköprülüler Derneği, yerli duruşuyla bilinen ve ilkelerinden taviz vermeyen bir dernek olarak tanınıyor. Dernek Başkanı Yasin Sönmez, kuruluşlarından bu yana bu duruşlarını koruduklarını ve hiçbir şekilde geri adım atmadıklarını belirtti. Bu nedenle çeşitli zorluklarla karşılaşsalar da dernek olarak büyümeye devam ettiklerini ifade etti.

Sönmez, Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı'nın da aynı ilkeleri benimsediğini ve yerli duruşunu koruduğunu belirtti. Bu nedenle dernek olarak Balıkçı'ya tam destek verdiklerini açıkladı. Sönmez, Balıkçı'nın belediye başkanlığına seçilmesi halinde Körfez ilçesinin daha da gelişeceğine inandıklarını dile getirdi.

Kocaeli Taşköprülüler Derneği'nin desteğiyle Tayfun Balıkçı'nın seçim kampanyasının daha da güçleneceği ve halkın desteğini kazanacağına inancımız ve güvenimiz tamdır.

TAYFUN BALIKÇI, BAŞKAN YASİN SÖNMEZ VE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, Kocaeli Taşköprülüler Dernek Başkanı Yasin Sönmez ve yönetimine teşekkür etti. Balıkçı, hemşerilerinin desteklerini ve güvenlerini kazanmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

İlk olarak, Tayfun Balıkçı, Kocaeli Taşköprülüler Dernek Başkanı Yasin Sönmez ve yönetimine teşekkür ederek sözlerine başladı. Sönmez ve yönetiminin, Bu dayanışma ve bağlılık sayesinde, Taşköprülülerin Körfez'de güçlü bir topluluk oluşturduklarını vurguladı.

Balıkçı, Taşköprülüler Derneği'nin Kocaeli'deki Taşköprü kökenli vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarına çözüm üretmek için önemli bir rol oynadığını belirtti. Dernek tarafından düzenlenen etkinlikler ve projeler sayesinde, Taşköprülülerin birbirleriyle iletişim kurarak dayanışma içinde olduklarını ve köylerine olan sevgi ve bağlılıklarını sürdürdüklerini söyledi.