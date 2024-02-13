İzmit'te 3521 m² tarla mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/66 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/66 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 136 ada 5 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Yüzölçümü : 3.521,44 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.

Kıymeti : 581.037,60 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 137 ada 52 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Yüzölçümü : 1.452,80 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.

Kıymeti : 217.920,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 137 ada 83 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Yüzölçümü : 1.639,56 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.

Kıymeti : 245.934,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 142 ada 18 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Yüzölçümü : 2.771,41 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.

Kıymeti : 692.852,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:41

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 142 ada 48 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Yüzölçümü : 5.916,97 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.

Kıymeti : 2.360.903,10 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:01

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 142 ada 49 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Yüzölçümü : 5.045,22 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.

Kıymeti : 1.261.305,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:21

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 40 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Yüzölçümü : 1.619,44 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.

Kıymeti : 267.234,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:41

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 41 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Yüzölçümü : 2.329,36 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.

Kıymeti : 384.344,40 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 12:01

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 50 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Yüzölçümü : 3.183,66 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.

Kıymeti : 493.467,30 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi lehine şerh vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 12:21

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 51 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Adresi : Gökçeviran Köyü İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.266,36 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.

Kıymeti : 489.954,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Botaş lehine istimlak şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 13:31

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 81 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Yüzölçümü : 1.881,44 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.

Kıymeti : 291.623,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Botaş lehine 107 m2'lik kısmında irtifak hakkı ve parselin tamamında istimlak şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 13:51

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 108 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.

Yüzölçümü : 2.061,3 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır

Kıymeti : 309.195,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 14:11

08/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.