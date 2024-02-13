YRP Kocaeli İl Başkanı Taştan’dan saldırı açıklaması

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Taştan, geçtiğimiz gün Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı’na yapılan saldırıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Olayın hırsızlık olmadığının belirlendiğini ifade eden Taştan konuşmasının devamında şunları söyledi,
HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK TAKİPDEYİZ
“Kapıyı kırıp içeri girmişler herhangi bir şey çalışmamış içerideki laptoplara hiç dokunmamışlar çekmeceleri ve ortalığı karıştırıp gitmişler. Nedir ne değildir kimdir bilmiyoruz, emniyete bildirdik durumu. Hırsızlık olsa soysuzun biri geldi deriz hırsız değil ne olduğu belli değil çünkü çalınan hiçbir şey yok. Kapıyı kırıp, sağı solu karıştırıp ortalığı dağıtıp çıkmışlar. Olayla ilgili araştırma polisler tarafından yapıldı ve parmak izi de alındı. Hukuki süreci başlattık, takipteyiz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.