YRP Kocaeli İl Başkanı Taştan’dan saldırı açıklaması

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Taştan, geçtiğimiz gün Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı’na yapılan saldırıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Olayın hırsızlık olmadığının belirlendiğini ifade eden Taştan konuşmasının devamında şunları söyledi,

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK TAKİPDEYİZ

“Kapıyı kırıp içeri girmişler herhangi bir şey çalışmamış içerideki laptoplara hiç dokunmamışlar çekmeceleri ve ortalığı karıştırıp gitmişler. Nedir ne değildir kimdir bilmiyoruz, emniyete bildirdik durumu. Hırsızlık olsa soysuzun biri geldi deriz hırsız değil ne olduğu belli değil çünkü çalınan hiçbir şey yok. Kapıyı kırıp, sağı solu karıştırıp ortalığı dağıtıp çıkmışlar. Olayla ilgili araştırma polisler tarafından yapıldı ve parmak izi de alındı. Hukuki süreci başlattık, takipteyiz.”