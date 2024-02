Lastik-İş, Goodyear'ın yüzde 50 teklifini reddetti! "Bu zamları hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz"

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear işyerinde çalışan işçilerin Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinde bugün dördüncü oturum toplantısı Başiskele'de Tryp By Wyndham otelinde başladı. Lastik İş, üretim işçisi için yüzde 111, destek işçisi için ise yüzde 170 zam talep etmişti. İşveren ise önceki toplantıda yüzde 45 zam teklif etmiş ve sendika bu teklifi kabul etmemişti.

TARAFLAR DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME İÇİN MASADA

Lastik İş Sendikası; Pirelli, Brisa, Prometeon ile yapılan ikinci toplantının ardından bugün de yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren Goodyear temsilcileri ile dördüncü kez masaya oturdu. Toplantıya Sendika adına Genel Başkanı Aladdin Sarı, Sendika Yöneticileri katılırken Kiplas Yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri Ceren Özel, Serkan Işık, Aslı Beyler katıldı.

SOSYAL HAKLARA YÜZDE 75, ÜCRETLERE YÜZDE 50 ZAM TEKLİF ETTİLER

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan sendika başkanı Alaaddin Sarı işverenin verdiği yüzde 50'lik zam teklifini kabul etmediklerini belirterek şunları söyledi; "Bugün Goodyear işletmesi ile güzel bir görüşme yaptık. Görüşmeler her ne kadar tamamlanmamış olsa bile önümüzdeki süreçte bu toplu sözleşme görüşmelerinin bir an önce bitmesi için kendilerine ifade ettiğimiz değerlendiemeler var. Bugün yaptığımız görüşmelerde toplamda 31 madde geçti üretim işçilerinde. Destekte 27 tane. Bugün 4 madde üzerinde mutabakata vardık üretim işçilerinde. Destekde de 2 tane. Sosyal haklarda Goodyear işetmesi yüzde 75 yıllık olarak verdi. Ücretlerde birinci 6 ay olarak yüzde 50 zam teklif etti. Tabi bu zamları hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi kendilerine ifade ettik. Ekonominin bu kadar durağan olmadığı bir süreçte bu zamlar önümüzdeki süreçte bizim kafamızdaki bitirme oranlarını aşacağına kendilerine söylemiş olduk.

BU SAMİMİYETİ ÜCRET, SOSYAL HAKLAR VE İDARE KONUSUNDA GÖREMİYORUZ

Görüşmeler devam ediyor. Sektörel ve endüstriyel olarak baktığımızda endüstrinin adımlarının uygun olduğunu görüyorum. Samimi olarak adım attıklarını görüyorum. Ama bu samimiyet kişisel olarak her ne kadar ücret, sosyal haklar, idare konusuyla kıyasladığınızda burada net olarak görmediğimi de söyleyebilirim. Bir an önce bu toplu sözleşmeyi bitirme iradesiyle oturun çünkü biz her oturuşumuzda toplu sözleşmenin bir an önce bitmesi konusuyla kendilerine ifade ediyoruz. Umut ediyorum ki süreç bu toplu sözleşmenin orta yolunu bulmak koşuluyla bir an önce bitmesinden yanadır. Biz taslak verdik, onların bir taslağı var. Biz onların taslağını kabul etmedik onlar da bizim taslağımızı kabul etmedi. Biz bu taslak üzerinde görüşmelerimiz devam edecek. Lastiklerin sözleşme süreci zordur. Dönemsel olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Her an her şeyin değişebileceği dinamik bir süreçte hem sektör hem de biz çok dikkatli adım atmaya çalışıyoruz. Önemli olan fabrikalarda çalışan arkadaşların satın alma güçlerini yükseltmek. Enflasyon başta olmak üzere hiçbir verinin doğru olmadığı bir piyasa ortamında arkadaşlarımızın her türlü kazanacağı bir toplu sözleşme sonucunun olmasını bekliyoruz."