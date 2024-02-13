Başkan Kocaman'dan Geredelileri ziyaret etti

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. SKM programları çerçevesinde Başkan Kocaman, Geredeliler Derneği ziyaretinde AKP İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.
HEP DESTEK GÖRDÜM
Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Kocaeli Geredeliler Dernek Başkanı Ahmet Çimen, Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman’a ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkan Kocaman, “Burada olmak benim için büyük bir gururdur. Ne zaman ihtiyacınız olduysa yanınızda olmaya çalıştım. Bizim birliğimiz çok güçlüdür. Her zaman sizlerden büyük bir destek gördüm” dedi.
BÜYÜK BİR ONUR
“Bu dava için elin taşın altına koymak isteyen herkes bizim için çok kıymetlidir” diyen Başkan Kocaman “Makamlar gelip geçicidir. Benim belediye başkanlığım bir gün bitecektir. Bu şuurla hareket ederek halka hizmet ediyorum. Belediye başkanlığı yaptığım 5 yılda ne kadar temiz ve layıkıyla yaptığımı Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimiz tasdikledi. Yeniden aday gösterilmek benim için büyük bir onurdur. Bu coğrafyanın insanları sonuna kadar bana sahip çıktı” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.