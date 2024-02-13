13 Şub 2024 - 16:21- Siyaset G:

YRP Gölcük İlçe Başkanı Ertürk, saldırıya ilişkin konuştu: “Rahatsız olmuş olabilirler”

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Ertürk, Gölcük İlçe Başkanlığı’na yapılan saldırıya ilişkin gazetemize konuştu. Ertürk, “Bir saldırı var. Daha önce de söylediğimiz gibi biz Gölcük’te çok güçlü bir partiyiz. Güçlü bir adayımız var. İyi bir çalışma yürütüyoruz. Bundan rahatsız olmuş olabilirler” dedi.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
YRP Gölcük İlçe Başkanı Ertürk, saldırıya ilişkin konuştu: “Rahatsız olmuş olabilirler” mask
YRP Gölcük İlçe Başkanı Ertürk, saldırıya ilişkin konuştu: “Rahatsız olmuş olabilirler”
YRP Gölcük İlçe Başkanı Ertürk, saldırıya ilişkin konuştu: “Rahatsız olmuş olabilirler”
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Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Ertürk, geçtiğimiz gün Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı’na yapılan saldırıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Ertürk gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

BU OLAYIN PEŞİNİ KESİNLİKLE BIRAKMAYACAĞIZ

“Saldırının failleri aranıyor. Ne olduğu tam anlamıyla tahmin edemiyoruz. Birkaç bir şey geliyor aklımıza. Olay hırsızlık değil, laptopumuza dokunulmamış, televizyona dokunulmamış ve diğer elektronik aletler ne zarar görmüş ne de alınıp gidilmiş. Süpürgelik kırılmış, çekmeceler karıştırılmış, dolaplar karıştırılmış. Bir saldırı var daha önce de söylediğimiz gibi biz Gölcük’te çok güçlü bir partiyiz. Güçlü bir adayımız var iyi bir çalışma yürütüyoruz. Bundan rahatsız olmuş olabilirler. Biz bu olayın peşindeyiz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Konunun takipçisiyiz. Bu konuyla ilgili mücadelemizi her türlü alanda vereceğiz. Durum bundan ibaret”
YRP Gölcük İlçe Başkanı Ertürk, saldırıya ilişkin konuştu: “Rahatsız olmuş olabilirler”
YRP Gölcük İlçe Başkanı Ertürk, saldırıya ilişkin konuştu: “Rahatsız olmuş olabilirler”
YRP Gölcük İlçe Başkanı Ertürk, saldırıya ilişkin konuştu: “Rahatsız olmuş olabilirler”
YRP Gölcük İlçe Başkanı Ertürk, saldırıya ilişkin konuştu: “Rahatsız olmuş olabilirler”

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13 Şub 2024 - 16:21 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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