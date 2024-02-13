13 Şub 2024 - 17:03 - Siyaset

SP Başiskele adayı Mutlu'dan İttifak Açıklaması

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu sosyal medya hesabından ittifak açıklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı