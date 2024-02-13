KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Ocak ayında dış ticaret açığı azaldı"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2023 yılı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Aralık ayında cari denge 2 milyar 91 milyon dolar açık verdi. Bu veriyle birlikte 2023 yılı 45 milyar 150 milyon dolar cari açık ile tamamlanmış oldu. Cari açıkta bir önceki yıla göre gerçekleşen iyileşmede, hizmetler gelirlerinin artan katkısı ve ithalattaki gerilemeyle, dış ticaret açığındaki azalmanın etkisini görüyoruz. Hizmet gelirleri 2022 yılında 49.6 milyar dolar katkı sağlarken 2023 yılında katkısı 53 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise 3.1 milyar dolar gerilemeyle 86.5 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Ocak ayında ihracatımız 20 milyar dolar ile ocak ayları içerisinde en yüksek değere ulaşmıştı. İthalatın da gerilemesiyle, ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 56.8 azaldı. Bunun cari dengeye yansıyacağını ve ocak ayında da yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.