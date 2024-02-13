BESLENMENİN 6 YENİ KURALI

A.Okan Çağlar-Nurçin Çağlar

Biz bundan 12,5 yıl önce Siyez bulguru, arada sırada Siyez veya Karakılçık unuyla yapılan lahmacun vb yiyor, düşük glisemik indeksli diyet uyguluyorduk. 2014 yılında Grain Brain (TAHIL BEYİN) kitabı bizim glütenden tamamen uzaklaşmamızı sağladı ve biz çok rahat ettik. Bu hikayeyi @a.okancaglar Instagram hesabında kronolojik sırada kitap gibi okuyabilirsiniz. Lütfen sondan değil okumaya baştan başalayın. Şu anda 2019 yılı sonuna kadar hikayemizi yazdık. Günümüze kadar ulaşınca da tüm telif geliri Türk Eğitim Vakfı‘nın olmak üzere kitap gibi basılacak.

Bizim beslenmemizde önemli yeri olan David Perlmutter beslenmenin 6 kuralını bakın nasıl açıklıyor. Nurçin Çağlar sizin için çevirdi.

“1- GLUTENDEN UZAK DURUN (alerjiniz, intoleransınız, hassasiyetiniz olmasa bile)

2- DÜŞÜK KARBONHİDRATLI, YÜKSEK YAĞLI VE LİFLİ BESLENİN

3- ŞEKERİ TERK EDİN (gerçek, işlenmiş veya yapay)

4- GDO’LU YİYECEKLERDEN KAÇININ

5- ÇOK FAZLA PROTEİN TÜKETMEYİN

6- YUMURTAYA SARILIN.”

Çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak: https://www.instagram.com/p/BQ5jDHIAY9I/?igshid=i49b9bxpmmcy