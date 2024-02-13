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Kocaeli, Emitt Turizm Fuarı’nda parladı

Emitt Turizm Fuarına "Gözlerinize İnanacaksınız" markasıyla kurulan Kocaeli standında, şehrin turizm potansiyeli katılımcıların beğenisine sunuldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli, Emitt Turizm Fuarı’nda parladı mask
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Avrupa’nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) Kocaeli tanıtıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kentin turizm paydaşları ile birlikte temsil edilen Kocaeli standı fuarın ilgi odağı oldu. Kocaelideki acente ve turizm işletmecilerinin temsilcileri, yerli ve yabancı turizm seyahat profesyonellerine kentin konaklama imkanları ve turizm destinasyonlarıyla ilgili bilgi paylaştı. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrası farklı ülkelerden tur operatörü ve acenteler, nisan-mayıs aylarında Kocaeli’ye davet edildi.

Fuarda Kocaeli’nin turizm destinasyonları hakkında bilgi verildi. Kocaeli’nin yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri sergilendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi de Emitt Turizm Fuarında tanıtıldı. Turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşacağı Kartepe teleferiği hakkında turizm profesyonellerine tanıtım yapılarak bilgi verildi.
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13 Şub 2024 - 17:34 İHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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