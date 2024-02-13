Çetinkaya’dan Kaymakam Canbaba’ya ziyaret

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Mesut Çetinkaya, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Çetinkaya yapmış olduğu konuşmada; “Karamürsel çok huzurlu ve güvenli bir ilçe, Rabbim nasip ederse biz bu huzuru devam ettirerek çalışmalarımıza devam sürdüreceğiz” dedi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ziyaretten dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.