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Çetinkaya’dan Kaymakam Canbaba’ya ziyaret

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba’yı ziyaret etti.

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Çetinkaya’dan Kaymakam Canbaba’ya ziyaret mask

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Mesut Çetinkaya, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Çetinkaya yapmış olduğu konuşmada; “Karamürsel çok huzurlu ve güvenli bir ilçe, Rabbim nasip ederse biz bu huzuru devam ettirerek çalışmalarımıza devam sürdüreceğiz” dedi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ziyaretten dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.

 

 

13 Şub 2024 - 17:38 - Siyaset

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