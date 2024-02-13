Çetinkaya’dan Kaymakam Canbaba’ya ziyaret

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Mesut Çetinkaya, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Çetinkaya yapmış olduğu konuşmada; “Karamürsel çok huzurlu ve güvenli bir ilçe, Rabbim nasip ederse biz bu huzuru devam ettirerek çalışmalarımıza devam sürdüreceğiz” dedi.
Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ziyaretten dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.