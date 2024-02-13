AKP İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı program kapsamında saha çalışmalarını dur durak bilmeden sürdüren Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kuruçeşme bölgesinde girilmedik sokak ve mahalle bırakmadı. Kuruçeşme Merkez Camii'nde sabah namazı ile başlayan programlar gece geç saatlere kadar devam etti.

‘ YENİ İZMİT’İN HEYECANI SARDI

Kuruçeşme bölgesinde faaliyet gösteren, Sivil Toplum Kuruluşu ve bölge muhtarlarını da ziyaret eden Başkan Adayı Tutuş, semt pazarına uğrayarak, esnaf ve vatandaşlar ile de sohbet etti. “İzmit’imizin tümüne ‘yeni İzmit'in’ heyecanı yayılmış durumda” diyen Tutuş, “Bunu sahada çok iyi görüyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi ve samimiyeti bizlere enerji veriyor.

BEN HER ZAMAN SAHALARDAYIM

Ben her zaman sahalardayım, İzmitliler Muharrem Tutuş'u çok iyi tanır. Ben de İzmitli hemşehrilerimi çok iyi tanırım. İzmit AK Parti Belediyeciliğini çok iyi biliyor. Geçtiğimiz 5 yıl ziyan oldu. İzmitli hemşehrilerim, bahane, şikâyet, kavga ve kaostan başka bir şey görmedi. İzmitli hemşehrilerim sosyal medya belediyeciliğinden bıktı, hizmet belediyeciliğini dört gözle bekliyor” dedi.