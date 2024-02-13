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BAŞİSKELE'NİN İLK TAZİYE EVİNDE İLK TAZİYE

Başiskele Belediyesi tarafından ilçede toplumsal dayanışma ve beraberliği pekiştirecek, vatandaşların acılarının paylaşılarak azaltılmasına vesile olan kentin ilk taziye evinde ilk taziye gerçekleştirildi.

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BAŞİSKELE'NİN İLK TAZİYE EVİNDE İLK TAZİYE mask
BAŞİSKELE'NİN İLK TAZİYE EVİNDE İLK TAZİYE
BAŞİSKELE'NİN İLK TAZİYE EVİNDE İLK TAZİYE
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Başiskele’de vatandaşların doğumundan ölümüne kadar her anında yanında olan Başiskele Belediyesi, kayıplarının acısını yaşayan vatandaşlara, Barbaros Mahallesi Yürüyüş Caddesi üzerinde yaptığı ilk taziye eviyle destek olmaya devam ediyor.

Cenaze sahiplerinin rahatça misafirlerini ağırlayıp, taziyeleri kabul etmesi adına yapılan taziye evi, toplumda önemli bir yer tutan taziye geleneğini yaşatmanın yanı sıra cenaze sahiplerine büyük kolaylıklar da sunuyor.

CENAZE SAHİPLERİNDEN BAŞKAN ÖZLÜ’YE TEŞEKKÜR

Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden ve 60 yaşında yakalandığı hastalık sonrası vefat eden Kemal Özcan’ın taziyesi ile kapılarını ilk kez açan taziye evinde dualar edildi ve ikramlarda bulunuldu. Akrabalarını, yakınlarını ve sevenlerini taziye evinde ağırlayan cenaze sahipleri, taziye evi ve destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye teşekkür ettiler.  
# büyük, Başiskele

13 Şub 2024 - 17:45 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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